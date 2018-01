Safin perde na estréia na Suíça O tenista russo Marat Safin foi eliminado logo na estréia do Torneio de Gstaad, na Suíça. Cabeça-de-chave número 1, Safin perdeu para o espanhol Juan Balcells por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/4. Enquanto Safin foi eliminado na primeira rodada, outros favoritos ao título não tiveram dificuldades para avançar. O espanhol Juan Carlos Ferrero, cabeça-de-chave número 2 do torneio, derrotou o francês Arnaud Di Pasquale por 6/4 e 7/6 (7/3). Já o francês Sebastien Grosjean ganhou do espanhol Alex Calatrava por 7/5 e 6/2. E o espanhol Alex Corretja superou o suíço Ivo Heuberger por 6/3 e 6/2. A decepção da torcida local ficou por conta da eliminação do suíço Roger Federer, o melhor tenista do país no momento. Mesmo jogando em casa, Federer perdeu na primeira rodada para o croata Ivan Ljubicic por 6/2 e 6/1. Mais oito partidas foram disputadas nesta terça-feira em Gstaad: o checo Jiri Novak eliminou o argentino Guillermo Coria por 6/2 e 6/4; o espanhol Francisco Clavet ganhou do marroquino Hicham Arazi por 6/1 e 7/6 (8/6); o suíço Michel Kratochvil venceu o espanhol Oscar Burrieza por 6/4, 6/7 (3/7) e 6/1; o argentino Gaston Gaudio superou o suíço Marc Rosset por 6/4 e 6/3; o austríaco Werner Eschauer derrotou o espanhol Albert Costa por 6/0 e 7/6 (7/3); o francês Cedric Pioline passou pelo austríaco Stefan Koubek por 6/2, 3/6 e 6/3; o equatoriano Nicolas Lapentti venceu o suíço Lorenzo Manta com um duplo 6/4; e o francês Julien Boutter derrotou o croata Mario Radic por 7/5 e 7/6 (7/1).