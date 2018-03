Safin perde para Gaudio e ajuda Guga Apesar de ter sido eliminado na estréia do Masters Series de Hamburgo, Gustavo Kuerten irá manter a liderança do ranking mundial. Tudo porque o russo Marat Safin, que disputa a posição de número 1 com o tenista brasileiro, também já está fora do torneio na Alemanha. Nesta quarta-feira, em partida da segunda rodada, Safin foi derrotado pelo argentino Gaston Gaudio por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/0), provando que ainda não recuperou a sua melhor forma depois de sofrer uma contusão no começo da temporada. Assim como Guga, Safin, Sampras e Agassi, outro favorito que já está fora do Masters Series de Hamburgo é o sueco Magnus Norman. O 5º cabeça-de-chave do torneio perdeu para o espanhol Albert Portas por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 7/6 (9/7). Em outros jogos disputados na rodada desta quarta-feira, o francês Sebastien Grosjean venceu o argentino Agustín Calleri, por 3/6, 7/5 e 6/2, e o equatoriano Nicolás Lapentti ganhou do espanhol Alex Corretja por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1).