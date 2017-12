Safin reage e vence o segundo set O tenista russo Marat Safin reagiu e venceu o segundo set da partida contra o brasileiro Gustavo Kuerten, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Lyon. O russo conseguiu uma quebra de serviço no quinto game e fechou a série em 6/4. O jogo está empatado em 1 a 1, já que Guga venceu o primeiro set por 7/5. O terceiro e decisivo set já está em andamento. O vencedor desta partida enfrenta o vencedor do confronto entre os franceses Sebastien Grosjean e Arnaud Clement.