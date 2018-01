Safin reassume liderança do ranking Apesar da derrota na primeira rodada do Master Series de Miami, o tenista russo Marat Safin reassumiu a liderança do ranking de entradas, depois de cinco semanas. No levantamento divulgado nesta segunda-feira pela ATP, o russo é o líder com 4.270 pontos. O brasileiro Gustavo Kuerten aparece em segundo, com 4.150. Os norte-americanos André Agassi e Pete Sampras ocupam, respectivamente, o terceiro e quarto lugares. Veja os 10 primeiros e a posição dos brasileiros no ranking da Entradas. 1. Marat Safin (RUS) 4.270 pontos 2. Gustavo Kuerten (BRA) 4.150 3. Andre Agassi (EUA) 3.640 4. Pete Sampras (EUA) 2.840 5. Magnus Norman (SUE) 2.635 6. Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.635 7. Lleyton Hewitt (AUS) 2.575 8. Patrick Rafter (AUS) 2.225 9. Alex Corretja (ESP) 2.070 10. Arnaud Clement (FRA) 2.010 Outros Brasileiros 95. Fernando Meligeni 429 119. Alexandre Simoni 352 143. Andre Sá 272