Safin se reencontra em Indianápolis O tenista russo Marat Safin mostrou que está bem perto de recuperar o seu bom jogo. Em Indianápolis, torneio no qual foi vice-campeão no ano passado, venceu seu segundo jogo consecutivo ao derrotar o bom tenista espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 0, par ciais de 7/6 (7/5) e 6/1. Animado, depois da partida, Safin demonstrou todo seu otimismo para as próximas semanas, em que defende o título do US Open, ganho ano passado numa final diante de Pete Sampras. "Sempre que jogo bem em Indianápolis costumo ganhar confiança", disse Safin. "Foi assim no ano passado, cheguei a final, perdi para Guga, mas senti que estava jogando bem. Agora começo a achar que estou recuperando minha boa forma." Desde fevereiro, na final do torneio do Dubai, Safin vem sofrendo com constantes contusões, mas agora garante estar recuperado em boa forma física para buscar melhores resultados numa temporada em que não jogou nada bem. Em outro jogo da rodada, o australiano Lleyton Hewitt foi surpreendido pelo marroquino Younes El Aynaoui, que venceu por 2 a 1, parciais de 6/3, 6/7 (7/1) e 6/3. E no duelo entre suecos, Thomas Enqvist derrotou Thomas Johansson por 6/2, 5/7 e 6/1. Mais um tenista que voltou a jogar bem na atual temporada, o croata Goran Ivanisevic segue sua boa fase e ganhou vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Indianápolis ao derrotar o francês Arnaud Clement por 7/5 e 7/5. Desde que conquistou o título no torneio de Wimbledon, Ivanisevic só perdeu um jogo até agora, justamente para Guga no Masters Series de Cincinnati.