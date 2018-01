Safin segue na liderança da Corrida O tenista russo Marat Safin segue na liderança da Corrida dos Campeões com 200 pontos seguido do australiano Lleyton Hewitt (183) e do suíço Roger Federer (140). O brasileiro melhor colocado na lista publicada nesta segunda-feira é Ricardo Mello. Ele aparece na 71ª posição, com 13 pontos. Confira a Corrida dos Campeões da ATP: 1) Marat Safin (RUS) - 200 pontos 2) Lleyton Hewitt (AUS) - 183 pontos 3) Roger Federer (SUI) - 140 pontos 4) Andy Roddick (EUA) - 125 pontos 5) Joachim Johansson (SUE) - 108 pontos 6) Gaston Gaudio (ARG) - 86 pontos 7) Ivan Ljubicic (CRO) - 85 pontos 8) Nikolay Davydenko (RUS) - 74 pontos 9) Fernando González (CHI) - 74 pontos 10) Olivier Rochus (BEL) - 69 pontos 71) Ricardo Mello - 13 pontos 101) Flávio Saretta - 7 pontos