Safin sobe no ranking, Guga cai O tenista russo Marat Safin é o principal destaque nos dois rankings divulgados nesta segunda-feira pela ATP. Depois de conquistar o título no Masters Series de Paris, no domingo, ao derrotar o checo Radek Stepanek, Safin ocupa agora a quarta posição no ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas - e na Corrida dos Campeões - que contabiliza apenas os resultados da temporada. O ranking de Entradas tem a liderança do suíço Roger Federer, que acumula 5.585 pontos. O norte-americano Andy Roddick é o segundo, com 3.355 e o australiano Lleyton Hewitt aparece em terceiro, com 3.190. Gustavo Kuerten caiu da 38ª para a 40ª colocação, com 905. Ricardo Mello também caiu duas posições e agora é o 64º, com 613 pontos. Flávio Saretta é o 112º. Na Corrida, as quatro primeiras posições são as mesmas do ranking de Entradas. Neste ranking, Guga é o 36º, com 181 pontos. Ricardo Mello é o 82º (80) e Flavio Saretta o 90º (76 pontos). Veja os 10 primeiros no ranking de Entradas: .1. Roger Federer (SUI) 5.585 pontos .2. Andy Roddick (EUA) 3.355 .3. Lleyton Hewitt (AUS) 3.190 .4. Marat Safin (RUS) 2.860 .5. Carlos Moyá (ESP) 2.420 .6. Guillermo Coria (ARG) 2.400 .7. Tim Henman (ING) 2.365 .8. Andre Agassi (EUA) 2.100 .9. David Nalbandian (ARG) 1.945 10. Gastón Gaudio (ARG) 1.920 Corrida dos Campeões: .1. Roger Federer (SUI) 1.117 pontos .2. Andy Roddick (EUA) 671 .3. Lleyton Hewitt (AUS) 638 .4. Marat Safin (RUS) 572 .5. Carlos Moyá (ESP) 484 .6. Guillermo Coria (ARG) 480 .7. Tim Henman (ING) 473 .8. Andre Agassi (EUA) 420 .9. David Nalbandian (ARG) 389 10. Gastón Gaudio (ARG) 384