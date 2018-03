Safin sofre mas avança em Paris O tenista russo Marat Safin, que luta com o brasileiro Gustavo Kuerten pela primeira posição do ranking mundial, teve dificuldades para passar para a terceira rodada de Roland Garros. Ele precisou de 5 sets para derrotar o espanhol Alex Calatrava, por 6/3, 3/6, 6/3, 6/7 (4/7) e 6/3. Agora, seu próximo adversário será o francês Fabrice Santoro, que eliminou o britânico Greg Rusedski por 3 sets a 1. Em outros jogos disputados nesta quinta-feira, em Paris, o francês Sebastién Grosjean derrotou o norueguês Jan Frode Andersen, por 3 set a 0 (triplo 6/2), e o espanhol Alex Corretja ganhou do alemão Jens Knippschild, também por 3 a 0 (6/3, 7/5 e 6/3).