Safin sofre mas vence tenista peruano O tenista russo Marat Safin teve muita dificuldade, mas passou para as oitavas-de-final do Master Series de Miami, ao vencer hoje o peruano Luis Horna por dois sets a um. As parciais da partida foram de 3/6, 6/3 e 7/6 (7-3). Também pela terceira rodada, o suiço Roger Federer venceu o Albert Portas por dois a zero - parciais de 6/4 e 6/1. Na próxima rodada Federer vai enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol Félix Mantilla e o britânico Tim Henman. Mantilla e Alex Corretja são agora os últimos espanhóis no torneio. Na terça-feira, Corretja vai enfrentar o chileno Marcelo Ríos.