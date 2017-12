Safin tenta reencontrar boa fase Maior rival de Gustavo Kuerten na temporada passada, o tenista russo Marat Safin espera recuperar a boa fase agora no ATP Tour de Indianápolis e pôr um fim na série de fracassos em 2001. Perseguido por diversas contusões, o talentoso jogador russo não repete há tempos suas memoráveis atuações. Esta semana busca a reabilitação e, por isso, fez uma bela festa após a vitória sobre o brasileiro André Sá por 2/6, 6/2 e 6/3. "Fiquei muito feliz com este resultado, pois foi minha primeira vitória em três semanas", disse Safin, que teve como melhor resultado nos últimos meses derrotar o norte-americano Andy Roddick na primeira rodada do torneio de Los Angeles. "Estava até um pouco nervoso diante de Sá, mas com o ritmo da partida ganhei confiança e espero que este seja um recomeço." Safin no ano passado foi a final do ATP Tour de Indianápolis e perdeu o título justamente para Gustavo Kuerten. Os dois tenistas tiveram vários duelos memoráveis e andaram brigando por muito tempo pela posição de número 1 do mundo. Agora, a duas semanas do início do US Open, em que Safin defende o título de campeão, espera por dias melhores. "Acho que já chegou a hora de poder voltar a mostrar o meu verdadeiro tênis", disse Safin que desde fevereiro na final do ATP Tour de Dubai diante de Juan Carlos Ferrero, entrou na quadra com uma contusão no ombro, o problema agravou-se e o perseguiu por vários meses. "Agora estou livre de dores e espero poder jogar solto." Com a vitória de Safin, a surpresa do torneio de Indianápolis ficou com outro tenista russo, Yevgeny Kafelnikov, que perdeu para seu habitual parceiro de duplas, o bielo-russo, Max Mirnyi por 6/3 e 6/3. Em outros jogos da rodada, Mariano Zabaleta ganhou de Kevin Kim por 4/6, 6/2 e 7/5 e vai enfrentar o vencedor da partida entre Guga e Naon Okun. Lleyton Hewitt eliminou Taylor Dent por 6/3 e 7/6 (7/3), Younes El Aynaoui ganhou de Nicolas Escude por 3/6, 7/6 (7/3) e 6/3; Arnaud Clement de Rob Ginepri por 6/3 e 6/4; e o desconhecido dinamarquês Kim Pless eliminou Andrei Pavel por 7/6 (8/6), 3/6 e 6/3.