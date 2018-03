Safin vai às semifinais em Monte Carlo O tenista russo Marat Safin se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Masters Series de Monte Carlo ao derrotar o espanhol Alberto Martin por dois sets a um. As parciais foram de 6-3, 3-6 e 6-1. Nos outros confrontos desta sexta, o espanhol Carlos Moya enfrenta o russo Nicolay Davydenko e o britânico Tim Henman pega o alemão Rainer Schuettler.