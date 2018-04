Safin vai às semifinais na Austrália O russo Marat Safin venceu o sul-africano Wayne Ferreira e avançou para as semifinais do Aberto da Austrália. Ferreira abandonou a partida no primeiro set, quando o russo vencia por 5 x 2 depois de sentir dores musculares. Agora, Safin enfrentará o vencedor da partida entre o chileno Marcelo Ríos e o alemão Tommy Haas. A outra semifinal acontece na madrugada desta quinta-feira entre o checo Jiri Novak e o sueco Thomas Johansson. No feminino, a suíça Martina Hingins joga uma das semifinais contra a americana Mônica Seles, que acabou com a invencibilidade de 24 partidas de Venus Williams ao derrotá-la por 2 x 1. A outra semifinal será entre a belga Kim Clijsters, que derrotou a compatriota Justine Henin por 2 x 0, e a americana Jennifer Capriati, que venceu a francesa Amelie Mauresmo também por 2 x 0. Confira outros resultados: Duplas Martina Hingis (SWI) e Anna Kournikova (RUS) 2 x 0 Shinobu Asagoe e Rika Fujiwara (JAP) Conchita Martinez e Magui Serna (ESP) 2 x 0 Amanda Coetzer (AFS) e Lori McNeil (EUA)