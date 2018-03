Safin vence Chela e avança em Toronto O tenista russo Marat Safin levou 1h15 para estrear com vitória no Masters Series de Toronto. Ele derrotou nesta terça-feira o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, e agora vai enfrentar o vencedor do jogo entre Gustavo Kuerten e o romeno Andrei Pavel. Nos demais jogos do dia, o espanhol Carlos Moyá derrotou o francês Julien Boutter por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7-5) e 6-4, o argentino Mariano Zabaleta venceu o italiano Davide Sanguinetti por 2 sets a 0 (parciais de 7-6 (8/6) e 6-4), o alemão Tommy Haas bateu o canadense Frederic Niemeyer por 2 a 0, com um duplo 6-3, enquanto o austríaco Stefan Koubek venceu o chileno Fernando González por 2 sets a 1. Multa - O tenista norte-americano Andre Agassi, que desistiu do torneio alegando dores nas costas, foi multado em US$ 80 mil porque demorou para avisar a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).