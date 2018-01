Safin vence e avança em Barcelona O tenista russo, Marat Safin se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do ATP de Barcelona, ao derrotar o finlandês Jarkko Nieminen por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 4, Safin Safin não teve problemas e venceu com parciais de 6/3 e 6/3. O russo - que superou uma série de contusões no início desta temporada e cujo melhor resultado foi a vaga nas quartas-de-final em Indian Wells - vai enfrentar o vencedor de Gastón Gaudio (ARG) e David Sánchez (ESP) por uma vaga nas semifinais.