Safin vence e avança em Cincinnati O tenista russo Marat Safin garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Cincinnati, ao derrotar o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 0. Cabeça-de-chave número 4, Safin venceu com parciais de 6-0 e 6-3. Nas quartas-de-final, o russo vai enfrentar o vencedor do confronto entre o americano Robby Ginepri e o espanhol Carlos Moyá.