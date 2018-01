Safin vence e joga semifinal em Lyon O russo Marat Safin eliminou hoje, pelas quartas-de-final do ATP Tour de Lyon, na França, o bielo-russo Max Mirnyi, por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4 e se classificou para a semifinal do torneio. O próximo adversário do russo será o vencedor da partida entre o croata Ivan Ljubicic e o argentino Gaston Gaudio. Em Viena: Pelo torneio de Viena, na Áustria, o argentino Guillermo Cañas bateu o suíço Michel Kratochvil. por 2 a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3 e está classificado para as semifinais do torneio. Ele vai enfrentar o austríaco Stefan Koubek, que venceu o suíco Roger Federer, por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 7/5.