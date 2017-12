Safin vence e pode enfrentar Guga O tenista russo Marat Safin sofreu mas se classificou às quartas-de-final do ATP Tour de Lyon nesta quarta-feira ao vencer o australiano Wayne Arthurs por 2 sets a 1, com parciais de 6-3 e 4-6 e 7-6 (12/10). Agora, ele aguarda o vencedor da partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o suíço Marc Rosset, que jogam nesta quinta-feira, às 15h30, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil.