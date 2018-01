Safin vence e vai às semifinais em NY O tenista russo Marat Safin não encontrou o menor problema, nesta quarta-feira, nas quartas-de-final do US Open. Venceu o argentino Mariano Zabaleta por 3 sets a 0 - parciais de 6/4, 6/4 e 6/2, em 1h47 minutos, e garantiu sua vaga nas semifinais do torneio. Na próxima rodada, Safin terá uma parada difícil pela frente. Vai enfrentar o vencedor da partida entre os norte-americanos André Agassi e Pete Sampras.