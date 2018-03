Safin vence Ferrero e passa às oitavas Em um jogo muito equilibrado, o russo Marat Safin derrotou neste sábado o espanhol Juan Carlos Ferrero e passou às oitavas-de-final do torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Em 3 horas e 46 minutos, Safin fez 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 7/5, 1/6 e 7/6 (7/2). Só o primeiro set durou 1 hora e 14 minutos. O próximo adversário de Safin, cabeça-de-chave 3 do torneio, é o espanhol Tommy Robredo, que bateu facilmente o compatriota David Sanchez por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/1. Sanchez foi algoz de Gustavo Kuerten na primeira rodada.