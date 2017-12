Safin vence jogo adiado e chega às oitavas em Queen´s

Após adiamento por falta de luz natural na quarta, Marat Safin avançou às oitavas-de-final do torneio de Queen´s nesta quinta-feira. A competição serve como preparação para Wimbledon. O russo bateu o francês Sebastien Grosjean por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4. Agora, Safin enfrenta o croata Ivo Karlovic. Também nesta quinta-feira, já pelas oitavas, o chileno Fernando González bateu o americano Robby Ginepri por 6/2 e 7/5). Já o croata Mario Cilic não deu chances para a zebra Jo-Wilfried Tsonga (que eliminou o australiano Lleyton Hewitt) e passou pelo francês por 2 sets a 1 (4-6, 6-3 e 6-2). Nas quartas-de-final, o chileno pega o vencedor do confronto entre o francês Paul-Henri Mathieu e o russo Dmitry Tursunov. Cilic pega o norte-americano Andy Roddick, que eliminou o sérvio Alex Bogdanovic por 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4.