Safin vence Ljubicic e avança em Paris O tenista russo Marat Safin passou nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Masters Series de Paris, torneio que distribui 2,4 milhões de euros em prêmios. Cabeça-de-chave número 6, ele derrotou o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 6/3 e 7/5. Em outros dois jogos disputados nesta quarta-feira, o chileno Nicolas Massu ganhou do belga Christophe Rochus por 6/2 e 7/6 (7/4) e o argentino Guillermo Cañas venceu o francês Jo-Wilfrid Tsonga por 6/1 e 6/3.