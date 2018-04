Safin vence na estréia em Bangcoc O tenista russo Marat Safin estreou com boa vitória no Torneio de Bangcoc ao vencer nesta quarta-feira o israelense Noam Okun por 6-2 e 6-3. A disputa distribui US$ 550 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial da ATP. Confira outros jogos: Adrián Garcia (Chile) venceu Satoshi Iwabuchi (Japão) por 7-6 (7/5) e 6-3, Rogier Wassen (Holanda) bateu o Igor Andreev (Rússia) por 6-1 e 6-2, Robin Soderling (Suécia) derrotou Harel Levy (Israel) por 6-3 e 6-4 e Jiri Vanek (República Checa) eliminou Danai Udomchoke (Tailândia) por 3-6, 7-5 e 6-2.