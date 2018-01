Safin vence na estréia em Dubai O tenista russo Marat Safin foi bem em sua estréia no Torneio de Dubai. Cabeça-de-chave número 2, Safin garantiu sua vaga na segunda rodada ao derrotar o alemão Alexander Waske por dois sets a zero, com parciais de 6-4 e 6-2. A surpresa ficou por conta da eliminação do inglês Tim Henman, que perdeu para o hungaro Attila Savolt por dois sets a um: 5-7, 7-6 (7/3) e 6-4. O holandês Sjeng Schalken passou pelo russo Mikhail Yuzhny (Rus) e o espanhol Tommy Robredo eliminou o sueco Jonas Bjorkman . A rodada teve ainda a vitória de Evgueny Kafelnikov sobre o holandês John van Lottum (2 a 1) e a do croata Ivan Ljubicic sobre Wayne black (Zim) por dois a zero: 7-5 e 6-3.