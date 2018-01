Safin vence na estréia em Lyon O tenista russo Marat Safin foi bem na estréia no ATP Tour de Lyon. Nesta terça-feira, venceu o argentino Franco Squillari por 6/4 e 7/5. A primeira rodada teve ainda a vitória do sueco Jonas Bjorkman sobre o alemão Christian Vinck por 6/2 e 6/3 e do francês Julien Benneteau sobre o italiano Gianluca Pozzi por 6/3 e 6/3. Gustavo Kuerten estréia no torneio nesta terça-feira, por volta das 14 horas.