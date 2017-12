Safin x Federer fazem final antecipada A vitória do russo Marat Safin sobre o inglês Tim Henman nesta madrugada de sábado por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-6 (7/2), pelo Grupo Azul, garantiu ao espectador da semifinal do Masters Cup de Houston, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada 2004, um duelo com ares de final antecipada. Agora, Safin vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo Vermelho, o implacável suíço Roger Federer. O retrospecto favorece esse último, com vantagem de 5 a 1. A primeira semifinal acontece antes entre o norte-americano Andy Roddick (primeiro do grupo Azul) e o australiano Lleyton Hewitt (segundo do Grupo Vermelho).