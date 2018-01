Safina é campeã do Torneio de Paris A tenista russa Dinara Safina sagrou-se neste domingo campeã do Torneio de Paris ao vencer a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6 e 6-3. A WTA distribuiu US$ 585 mil em prêmios.