Safina massacra Penneta e vai à final em Cincinnati

A russa Dinara Safina, número 1 do mundo, não deu chances à italiana Flavia Pennetta neste sábado e garantiu vaga na decisão do Torneio de Cincinnati em apenas 56 minutos. Cedendo apenas dois games à adversária, Safina fez 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2.

Safina chegou a perder o saque no primeiro set, mas se impôs no serviço de Pennetta por três vezes e saiu em vantagem. A segunda parcial foi ainda mais fácil. A russa obteve três quebras e salvou dois break points para sacramentar a vitória sobre a número 12 do ranking da WTA.

Agora, Safina espera a vencedora do confronto entre a russa Elena Dementieva e a sérvia Jelena Jankovic, que também brigam pelo posto de número quatro do mundo. Na decisão de domingo, Safina buscará o seu quarto título na temporada.