Saibro de Larri agrada juiz da Davis O técnico Larri Passos trouxe um saibro especial para a quadra central de Florianópolis: de Novo Hamburgo. A qualidade é tão boa que o próprio treinador tratou de convencer o árbitro geral, Alam Mills, que não há necessidade de se molhar demasiadamente a quadra para deixá-las nas condições desejadas pelo brasileiro. Assim, o exigente Mills ficou satisfeito, pois sabe que não será usada nenhuma artimanha para prejudicar os australianos. "Expliquei para o Alan Mills que este é um saibro de ótima qualidade, não tem nenhuma pedrinha e ele ficou impressionado com o bom estado da quadra", contou Passos. ?Este saibro é usado em várias quadras do Rio Grande do Sul?.