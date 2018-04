Samantha Stosur avança às quartas de final em Hobart

Cabeça de chave número 1 em Hobart, Stosur só avançou na sua estreia no tie-break do terceiro set diante da norte-americana Madison Brengle. Nesta quarta, a tenista local seguiu o mesmo roteiro, avançou e agora vai enfrentar a sérvia Bojana Jovanovski, número 34 do mundo, nas quartas de final.

Número 19 do mundo, a belga Kirsten Flipkens, número 19 do mundo, se garantiu na próxima fase ao derrotar a australiana Storm Sanders, 234ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 7/6 (9/7). Sua próxima oponente será a espanhola Garbine Muguruza Blanco, número 58 do mundo, que avançou com o abandono da belga Yanina Wickmayer quando liderava por 4/1.

Os outros dois jogos das quartas de final do Torneio de Hobart já estão definidos. A checa Klara Zakopalova enfrentará a norte-americana Alison Riske, enquanto a romena Monica Niculescu vai duelar com a espanhola Estrella Cabeza Candela.

TELIANA PEREIRA - A brasileira Teliana Pereira foi eliminada nesta quarta nas quartas de final da chave de duplas do Torneio de Hobart. Ela e a búlgara Aleksandrina Naydenova perderam para a norte-americana Lisa Raymond e a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2.