Samantha Stosur estreia com vitória sobre americana em Hobart

HOBART - A australiana Samantha Stosur teve dificuldades, mas conseguiu avançar na partida de estreia no Torneio de Hobart, na Austrália. Nesta segunda-feira, a número 17 do mundo triunfou em seu país ao derrotar a norte-americana Madison Brengle, 147ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/1 e 7/6 (7/5), em 2 horas e 29 minutos.

O triunfo, de virada, garantiu Stosur na segunda rodada do Torneio de Hobart. E agora a australiana vai encarar a francesa Kristina Mladenovic, número 54 do mundo, que bateu a espanhola Silvia Soler Espinosa (6/7, 6/4 e 6/4). Número 19 do mundo, a belga Kirsten Flipkens se garantiu na segunda rodada em Hobart ao vencer a neozelandesa Marina Erakovic, 50ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Entre as cabeças de chave que entraram em quadra nesta segunda, apenas a russa Anastasia Pavlyuchenkova, número 30 do mundo, foi eliminada ao perder para a norte-americana Alison Riske (6/3 e 6/2).

A checa Klara Zakopalova, número 37 do mundo, passou pela austríaca Yvonne Meusburger e agora vai encarar a chinesa Shuai Zhang. Já a sérvia Bojana Jovanovski, número 34 do mundo, venceu a alemã Annika Beck (7/5 e 6/3) e enfrentará a australiana Olivia Rogowska nas oitavas de final.