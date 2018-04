Sampras afirma que não voltará ao circuito profissional

O norte-americano Pete Sampras, ex-número um do mundo e detentor do recorde de títulos de Grand Slam, com 14 conquistas, afirmou nesta quarta-feira que não pensa em voltar ao circuito profissional. Na terça, o ex-tenista disputou o primeiro dos três jogos de exibição contra Roger Federer, atualmente no topo do ranking da ATP. O suíço venceu a primeira, por 6-4 e 6-3, em Seul, na Coréia do Sul. "A parte mais difícil é colocar meu nível de jogo para enfrentar Federer e isso não é fácil, embora esteja jogando constantemente. Fui bem em Seul, mas devo admitir que sou mais velho e menos esperto", disse o americano, que deixou as quadras em 2002. Sampras e Federer se enfrentam nesta quinta-feira em Kuala Lumpur, na Malásia, e no sábado em Macau. O ex-tenista lembrou que não disputa o circuito há cinco anos, mas não deixou de treinar durante todo este tempo. "Estou afastado das quadras há cinco anos e agora não é fácil jogar contra o número um, que é uma pessoa que está no auge de sua carreira", explicou Sampras. Federer, a apenas dois títulos do Grand Slam de alcançar o recorde do americano, elogiou o americano, de 36 anos. "As pessoas às vezes tendem a esquecer as grandes conquistas do passado e a lembrar apenas do presente. Para mim, Sampras é um dos grandes nomes do tênis mundial. Acreditem, ele ainda tem muito tênis que oferecer", afirmou Federer em declarações à imprensa em Kuala Lumpur. Os jogos de exibição entre Sampras e Federer permitem o reencontro entre dois grandes nomes do tênis, que só se enfrentaram uma vez em competição oficial. Foi na quarta rodada de Wimbledon, em 2001 - o suíço, então com 19 anos, venceu por 7/6 (9/7), 5/7, 6/4, 6/7(2/7) e 7/5.