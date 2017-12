Sampras anuncia aposentadoria na segunda Dono da marca recorde de 14 títulos de Grand Slam, o norte-americano Pete Sampras vai se aposentar. Sem jogar desde a conquista do US Open de 2002, o tenista de 32 anos irá anunciar oficialmente o fim de sua carreira na segunda-feira, conforme revelaram seus empresários nesta quinta-feira. Segundo a agência IGM, que cuida da carreira do ex-número 1 do tênis, Sampras deve fazer o anúncio durante a cerimônia de abertura do US Open 2003, que acontece segunda-feira, em Nova York.