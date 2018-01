Sampras anuncia que joga mais um ano Depois de Pete Sampras ter vencido o último US Open, em setembro, no seu 14º título de Grand Slam (marca recorde do circuito mundial), era grande a expectativa de que ele pudesse encerrar a carreira. Além dos 31 anos, um fator que poderia pesar na hora de decidir pela aposentadoria era o recente nascimento de seu primeiro filho. Mas nesta quarta-feira, o tenista norte-americano anunciou que irá disputar a temporada de 2003. Sampras revelou que não disputará o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em janeiro. Assim, seu ano começará no torneio de San Jose, na Califórnia (Estados Unidos), em fevereiro. Apesar de ter adiado a aposentadoria por mais um ano, Sampras reduziu a quantidade de torneios que participará no próximo ano. Sua intenção é disputar apenas as grande competições, como Roland Garros, Wimbledon e o US Open. Depois de ganhar o US Open, Sampras não jogou mais. Ele aproveitou o tempo parado para ficar em casa, em Beverly Hills, e pensar no futuro, ao lado da mulher, a atriz Bridgette Wilson, do filho, Christian, e do pai, Gus. "Queria que alguém ou alguma coisa me apontasse o caminho a seguir. Mas isso não aconteceu. De repente, na semana passada, tomei a decisão. A idéia da aposentadoria parecia meio assustadora. Sei que ainda gosto de jogar", disse. "Agora, que resolvi continuar, estou aliviado. E a meta é a mesma de dez anos atrás: ganhar Grand Slams."