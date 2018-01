Sampras busca 100ª vitória na grama Depois de um domingo de folga, como manda a tradição, o Torneio de Wimbledom promete uma rodada emocionante, com todas as grandes estrelas em ação, no All England Club, em Londres. Um dos jogos mais esperados será o do norte-americano Pete Sampras diante da revelação suíça, Roger Federer. Sampras está em busca da marca histórica de 100 vitórias em quadras de grama, e atrás do oitavo título do torneio. As emoções dessa segunda-feira começam cedo. Logo na primeira partida, na quadra central, a norte-americana, Lindsay Davenport, apontada numa das maiores candidatadas ao tíotulo desse ano, terá pela frente a perigosa adversária Gelena Dokic. Outro desafio perigoso terá o australiano Patrick Rafter. Vai enfrentar um dos novos valores do tênis internacional, o russo Mikail Youzhny. Enquanto Andre Agassi, que não perdeu um set sequer até agora na competição, jogará com o alemão Nicolas Kiefer. Outras estrelas como Marat Safin, Lleiton Hewitt, Jenifer Capriati, também estarão nesta segunda-feira em busca de uma classificação pelas quartas de final do Torneio de Wimbledon.