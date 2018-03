Sampras cai na estréia em Roma O tenista norte-americano Pete Sampras deu hoje mais uma prova de que não não consegue jogar direito no saibro. O ex-número 1 do mundo e cabeça-de-chave número 4, foi derrotado nesta terça-feira pelo israelense Harel Levy por dois sets a um - parciais de 7/5, 2/6 e 6/4 - logo na primeira rodada do Master Series de Roma. O jogo foi transferido de ontem para hoje por causa da chuva. Ainda pela primeira rodada, o argentino Franco Squillari venceu Max Mirnyi (Bielo-russia) por dois sets a zero, parciais de 6/1 e 7/6. Evgueni Kafelnikov (RUS) venceu Andrei Pavel (ROM) 7/5 e 3/1 (abandonou por causa de uma contusão nas costas). Jacobo Díaz (ESP) venceu Mariano Puerta (ARG) por 6/1 e 6/2. Albert Portas (ESP) venceu Nicolas Escudé (FRA) 7/6 (7/5), 6/4 e Wayne Ferreira (África do Sul) venceu Dominik Hrbaty (ESL) por 6/2 e 6/4. A partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o croata Ivan Ljubicic deve começar por volta das 11 horas.