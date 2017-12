Sampras completa seu ciclo Pete Sampras não estava interessado numa turnê de despedida, mas concordou com uma cerimônia de despedida. Ao entrar na quadra do US Open, ontem à noite, ele completou o ciclo quase perfeito de sua carreira no local mais apropriado. O torneio que o definiu foi Wimbledon, que ele venceu sete vezes. Mas foi no US Open que Sampras obteve o primeiro e o último triunfo. Leia mais no Estadão