Sampras conquista o título do US Open O norte-americano Pete Sampras provou neste domingo ser o maior tenista de todos os tempos. Ao ganhar o US Open pela quinta vez na carreira, ele chega aos 14 títulos de Grand Slam, série que reúne os quatro principais torneios do mundo - conta também com o Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon. Na final, em Nova York, Sampras venceu seu compatriota e amigo Andre Agassi, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 5/7 e 6/4. Aos 31 anos, Sampras já era visto no circuito como um tenista em fim de carreira. Afinal, ele não conquistava um título desde 2000, em Wimbledon, e ocupava a 17ª posição no ranking, um lugar estranho para quem se acostumou por muitos anos a ser o primeiro do mundo. Neste domingo, em Nova York, Sampras mostrou que ainda pode vencer os grandes torneios. Na final, enfrentou outro vitorioso tenista da velha geração. Aos 32 anos, Agassi já tinha sido campeão duas vezes do US Open (94 e 99) - tem sete títulos de Grand Slam no total. ?Pete jogou bem demais para mim hoje?, reconheceu Agassi, que perdeu a 20ª vez em 34 confrontos com o rival. Dos 14 títulos de Grand Slam que conquistou na carreira - um recorde no tênis mundial -, Sampras venceu cinco vezes o US Open (1990, 93, 95, 96 e 2002). Em Nova York, ele ainda disputou as finais de 1992 (perdeu para o sueco Stefan Edberg), 2000 (foi derrotado pelo russo Marat Safin) e 2001 (vencido pelo australiano Lleyton Hewitt). Também foi campeão 7 vezes de Wimbledon (93, 94, 95, 97, 98, 99 e 2000) e duas do Aberto da Austrália (94 e 97) - sua grande frustração foi nunca ter vencido em Roland Garros. No total, contabiliza 64 títulos na carreira. Depois do jogo, Sampras parecia meio perdido. Subiu às arquibancadas, mas não encontrava a mulher Bridget Nilson para dar um beijo e um abraço. Demorou alguns instantes até encontrá-la no lugar certo. Em seguida voltou à quadra para receber o troféu e o prêmio de US$ 900 mil. ?Joguei tão bem hoje...suponho que esteja de volta?, disse o campeão depois do jogo, mostrando uma motivação que deve assustar os outros tenistas do circuito mundial.