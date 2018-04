Sampras e Agassi disputam final Os tenistas norte-americanos Pete Sampras e Andre Agassi vão se enfrentar amanhã na final do torneio de exibição de Jooyong. O jogo será uma preparação para o Aberto da Austrália, torneio que Agassi busca sua terceira conquista consecutiva. Sampras venceu hoje o australiano Scott Draper por 2 sets a 0, parciais de 6/2, 7/5. Em outros jogos disputados hoje, o espanhol Alex Corretja venceu Tommy Haas, da Alemanha, por 2 sets a 1, parciais de 6/7, 6/4 e 6/4; o americano Taylor Dent derrotou Yevgueni Kafelnikov, da Rússia, por 2 sets a zero, parciais de 6/4 e 7/6. Nessa partida, Dent obteve 17 pontos de saque direto. Pela Copa Adidas, as tenistas Martina Hingis e Serena Williams sofreram lesões na perna. Hingis ainda conseguiu vencer Kim Clijsters por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 6/2, mas Serena Williams não conseguiu se recuperar de uma torção no joelho e abandonou a semifinal do torneio. Hingis, por sua vez, está fora do torneio de duplas. Ela jogaria com Anna Kournikova contra Lisa Raymond e Rennae Stubs esta tarde. No entanto, ela pretende estar bem para disputar a final do torneio amanhã. Serena estava ainda no primeiro set da partida contra sua compatriota Meghann Shaughnessy, quando sentiu a lesão no joelho direito. Ela ainda enfaixou a perna e tentou continuar o jogo, mas não conseguiu. ?A dor era muito forte. Não sou o tipo de pessoa que coloca em risco a carreira por causa de um jogo?, disse a tenista. ?Tenho grandes chances de disputar o título do Australian Open, e quero ter certeza de que vou dar tudo de mim?.