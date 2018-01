Sampras e Agassi fazem final em LA Os americanos André Agassi e Pete Sampras farão a final do torneio de Los Angeles. Agassi derrotou o brasileiro Gustavo Kuerten ontem, de virada, por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/3), 6/3 e 6/3. Sampras, por sua vez, venceu o belga Xavier Malisse por 2 sets a zero, parciais de 7/6 (7/4), e 6/4. O torneio de Los Angeles vale pontos para o circuito profissional da ATP e distribui US$ 400 mil em prêmios. Guga, que disputou sua primeira semifinal em quadras rápidas na temporada, estréia na semana que vem no Master Series de Montreal, no Canadá.