Sampras e Agassi lamentam eliminação Os norte-americanos Pete Sampras e Andre Agassi foram eliminados neste terça-feira de num dos mais importantes torneios de quadras de saibro do circuito mundial. As duas maiores estrelas do tênis dos Estados Unidos decepcionaram ao caírem na primeira rodada. Sampras perdeu para o israelense Harel Levy por 7/5, 2/6 e 6/3, enquanto Agassi foi eliminado pelo espanhol Alex Calatrava por 6/3 e 6/3. Estes resultados decepcionam a torcida e os organizadores. Além disso, punem a falta de atenção dos jogadores na preparação para a exigente temporada européia de quadras de saibro. Sampras admitiu ter ficado muito desapontado e culpou a falta de ritmo, mas também pecou por ter deixado de participar do Masters Series de Montecarlo. O último torneio de Sampras foi o Ericsson Open, em Miami, em março. "Estou bastante desapontado, pois gosto de jogar em Roma", lamentou o tenista, que conquistou em Roma o seu único título importante em quadras de saibro, ao vencer Boris Becker na final de 94. Andre Agassi também preferiu ficar mais tempo nos Estados Unidos. Seu primeiro torneio do ano no saibro foi o ATP Tour de Atlanta, em que também decepcionou ao perder na primeira rodada para o desconhecido francês Nicolas Thomann. Agora, o campeão do Aberto da Austrália e dos Masters Series de Indian Wells e Miami admite que vai precisar de muita dedicação jogando em Hamburgo, na próxima semana, para recuperar a confiança. As saídas de Sampras e Agassi completam uma primeira rodada de surpresas, já que teve também a derrota do campeão do ano passado, o sueco Magnus Norman. Ele foi eliminado pelo italiano Vincenzo Santopadre. Em outros jogos desta terça-feira, o russo Marat Safin mostrou estar se recuperando bem, depois de superar o sueco Jonas Bjorkmann por 7/6 (7/3), 4/6 e 7/6 (7/5). O argentino Guillermo Coria ganhou do norte-americano Jan Michael Gambill por 7/5 e 6/4. O australiano Lleyton Hewitt estreou bem ao eliminar o checo Bohdan Ulihrach por 6/1, 2/6 e 7/5. Marcelo Rios (Chile) ganhou de David Sanguinetti (Itália), por 4/6, 6/3 e 6/4. Franco Squillari (Argentina) derrotou Max Mirnyi (Bielo-Rússia) por 6/1 e 7/6 (7/5). Yevgeny Kafelnikov (Rússia) venceu Andrei Pavel (Romênia) por 7/5, 3/1 e desistência. E, Alex Corretja (Espanha) passou pelo compatriota Carlos Moyá por 5/7, 7/5 e 6/1.