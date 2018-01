Sampras e Agassi terão canal de TV Os tenistas norte-americanos Andre Agassi e Pete Sampras vão inaugurar um canal pago de TV voltado exclusivamente para o tênis, no dia 15 de maio. A primeira transmissão da nova emissora será a fase de quartas-de-final do torneio de Hamburgo. Steve Bellamy, sócio da dupla e autor do anúncio, espera que o canal alcance os três milhões de espectadores. A idéia é transmitir mil horas de tênis por ano.