Sampras é eliminado em Cincinnati O tenista norte-americano Pete Sampras foi eliminado do Masters Series de Cincinnati, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, ele foi surpreendido pelo espanhol Alberto Martín e perdeu por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Em outro jogo, o britânico Greg Rusedski ganhou do argentino Gaston Gaudio também por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/1).