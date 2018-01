Sampras é eliminado em Wimbledon O norte-americano Pete Sampras - número 6 do ranking de Entrada da ATP - foi eliminado nesta segunda-feira pelo suíço Roger Federer por 3 sets a 2, com parciais de 6-7 (7-9), 7-5, 4-6, 7-6 (7-2) e 5-7 nas oitavas-de-final do Torneio de Wimbledon. Sete vezes vencedor do torneio, o tenista tentava o seu quinto título consecutivo. Com a vitória sobre o cabeça-de-chave número 1 da competição, Federer enfrenta nas quartas-de-final o vencedor do jogo entre o australiano Lleyton Hewitt e o francês Nicolas Escude.