Sampras é eliminado em Wimbledon Sete vezes campeão em Wimbledon, o tenista norte-americano Pete Sampras foi eliminado nesta quarta-feira na segunda rodada do torneio, ao ser derrotado pelo suiço George Bastj. Apenas 145 no ranking mundial, Bastj venceu o jogo por três sets a dois, com parciais de 6/3, 6/2, 4/6, 3/6 e 6/4. ?Não posso parar depois dessa derrota; não aqui, depois de tudo o que vivi aqui em Wimbledon. Vou voltar no ano que vem, porque sei o que é ganhar um Grand Slam e a minha maior possibilidade é aqui?, disse ele, ai final da partida. Sampras, que em 12 de agosto vai completar 31 anos, nunca havia deixado o torneio tão cedo desde 91. No ano passado foi eliminado pelo suiço Roger Federer nas oitavas-de-final. Seu último título - o 63º da carreira - foi coinquistado justamente em Wimbledon, em 2000. Desde então já disputou 30 torneios e não ganhou nenhum.