Sampras e Ferrero vencem em Toronto O norte-americano Pete Sampras, o espanhol Juan Carlos Ferrero e o russo Yevgeny Kafelnikov tiveram muito trabalho, mas conseguiram vencer na estréia no Masters Series de Toronto, no Canadá, que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios. Candidatos naturais ao título, os três tenistas precisaram de três sets para confirmarem seu favoritismo, nesta terça-feira, e passarem para a segunda rodada do torneio. Kafelnikov derrotou o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2, Ferrero ganhou do sueco Thomas Enqvist também por 2 a 1, com 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 7/5, e Sampras conseguiu vencer sul-africano pelo mesmo placar, ao marcar 7/6 (8/6), 5/7 e 6/4. Outros dois tenistas confirmaram o favoritismo e venceram na estréia. O equatoriano Nicolás Lapentti superou o argentino Gaston Gaudio por 2 a 0, com 7/6 (7/2) e 7/6 (7/2), e o francês Sebastien Grosjean eliminou o checo Bohdan Ulihrach por 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Uma das surpresas do dia no Masters Series foi a eliminação do espanhol Albert Costa, cabeça-de-chave número 6 do torneio. Ele perdeu para o norte-americano Vincent Spadea por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Em outros jogos disputados nesta terça-feira, o marroquino Younes El Aynaoui ganhou do alemão Nicolas Kiefer por 6/4, 2/6 e 6/4 e o finlandês Jarko Nieminen venceu o holandês Richard Krajicek por 7/5 e 6/1.