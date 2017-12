Sampras e Hewitt avançam em Queen?s Depois de verem seus jogos serem adiados por causa da chuva de ontem, o norte-americano Pete Sampras e o australiano Lleyton Hewitt entraram em quadra nesta sexta-feira e avançaram para as quartas-de-final do Torneio de Queen?s, na Inglaterra. Sampras venceu o holandês Jan Siemerink por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Já Hewitt ganhou de Byron Black (Zimbábue) por 2 a 0, com 6/3 e 6/2. Dois semifinalistas do torneio inglês, que distribui US$ 800 mil em prêmios, já estão definidos. Pelas quartas-de-final, o sul-africano Wayne Ferreira derrotou o holandês Peter Wessels por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5) e garantiu sua vaga. Outro classificado é o inglês Tim Henman, que venceu o tailandês Paradorn Srichaphan também por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.