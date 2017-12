Sampras e Safin avançam em Miami O norte-americano Pete Sampras e o russo Marat Safin confirmaram o favoritismo e passaram na noite de sábado para a terceira rodada do Masters Series de Miami, que distribui US$ 3,5 milhões em prêmios. Enquanto Sampras teve dificuldades para fazer 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 6/2) sobre o finlandês Jarkko Nieminen, Safin venceu o australiano Mark Philippoussis com mais tranqüilidade: 7/6 (7/4) e 6/1. Outro favorito que ganhou em Miami foi o espanhol Juan Carlos Ferrero, que fez 4/6, 7/6 (7/2) e 6/3 no norte-americano Todd Martin. O britânico Tim Henman também venceu: 6/1, 1/6 e 6/3 no alemão Lars Burgsmuller. Já o croata Goran Ivanisevic abandonou o torneio, ao sentir uma contusão no ombro quando jogava com o argentino Franco Squillari.