Sampras e Safin ganham na Inglaterra O tenista norte-americano Pete Sampras continua sua caminhada em busca do 8º título em Wimbledon. Nesta sexta-feira, em Londres, ele venceu com facilidade o armênio Sargis Sargsian por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 7/5. Seu próximo adversário no torneio inglês será o suíço Roger Federer, que eliminou o sueco Jonas Bjorkman por 3 a 0, com 7/6 (7/4), 6/3 e 7/6 (7/2). Outro favorito ao título que venceu na rodada desta sexta-feira foi o russo Marat Safin. Ele teve dificuldades mas superou o alemão David Prinosil por 3 sets a 2, parciais de 7/6 (7/1), 6/3, 5/7, 1/6 e 6/3. Confira outros resultados desta sexta-feira pelo torneio masculino de Wimbledon: Andrei Stoliarov (Rússia) venceu Cedric Pioline (França) por 3 a 2, com 3/6, 6/7 (3/7), 6/4, 6/3 e 12/10; o francês Arnaud Clement derrotou o holandês Raimon Sluiter por 6/7 (4/7), 7/6 (9/7), 6/4 e 6/4; o norte-americano Todd Martin ganhou do sueco Magnus Larsson 4/6, 6/0, 6/3 e 7/5; e o croata Goran Ivanisevic eliminou Andy Roddick (Estados Unidos) por 3 a 1, parciais de 7/6 (7/5), 7/5, 3/6 e 6/3.