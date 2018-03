Sampras eliminado de novo na estréia O tenista norte-americano Pete Sampras foi eliminado hoje na primeira rodada do Torneio de Hamburgo, ao ser derrotado pelo espanhol Alex Calatrava em dois sets a um - parciais de 6/7 (3-7), 6/3 e 6/4. Este é o segundo torneio consecutivo que Sampras cai na estréia. No Master Series de Roma, o ex-número 1 do mundo foi derrotado pelo israelense Harel Levy na primeira rodada. Ambos os torneios são disputados em piso de saibro. Calatrava, por sua vez, já havia surpreendido no Torneio de Roma, quando derrotou André Agassi também na estréia.