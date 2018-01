Sampras eliminado na estréia, de novo O ex-número 1 do mundo, o norte-americano Pete Sampras, foi eliminado nesta segunda-feira na primeira rodada do Torneio de Hamburgo, ao ser derrotado pelo bielo-russo Max Mirnyi por dois sets a zero. As parciais da partida - qu3e durou apoenas 1 hora - foram de 6/4 e 6/4. Este é segundo torneio consecutivo que Sampras perde na estréia. Em Roma, ele caiu na primeira rodada diante do espanhol Félix Mantilla.